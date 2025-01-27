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«Ростов» рассмотрит кандидатуру голкипера Селихова

Даниил Аршавский
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Кандидатура экс-вратаря «Спартака» Александра Селихова предложена для рассмотрения «Ростову», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, после получения запроса на рассмотрение кандидатуры игрока ростовский клуб не начинал переговоры и не обсуждал детали сотрудничества.

30-летний футболист расторг контракт со «Спартаком» по соглашению сторон в январе 2025 года. Ранее появилась информация, что голкипер может стать игроком «Химок». В нынешнем сезоне Селихов защищал ворота красно-белых в 8 матчах Кубка России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 1,5 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
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Локомотив

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П
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