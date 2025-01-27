«Ростов» рассмотрит кандидатуру голкипера Селихова

Кандидатура экс-вратаря «Спартака» Александра Селихова предложена для рассмотрения «Ростову», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, после получения запроса на рассмотрение кандидатуры игрока ростовский клуб не начинал переговоры и не обсуждал детали сотрудничества.

30-летний футболист расторг контракт со «Спартаком» по соглашению сторон в январе 2025 года. Ранее появилась информация, что голкипер может стать игроком «Химок». В нынешнем сезоне Селихов защищал ворота красно-белых в 8 матчах Кубка России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 1,5 миллиона евро.