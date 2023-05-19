Франко Камоцци: «Разница между «Спартаком» и «Зенитом» заключается не только в качестве игроков»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что московский клуб планирует летом усилить атаку игроком за 15-20 миллионов евро.

«Разница между «Спартаком» и «Зенитом» заключается не только в качестве и уровне игроков. Красно-белые могут купить и не только одного легионера за 20 миллионов, но это вряд ли изменит ситуацию. Конечно, сильный опорник необходим, он бы помог «Спартаку», но в большей степени клуб должен улучшить структуру работы внутри себя, а уже потом заниматься такими крупными трансферами», — приводит Sport24 слова Камоцци.

На данный момент «Спартак» с 50 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. 21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ. Начало матча — 16.30 по московскому времени.