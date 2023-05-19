Тарасов: «Я, Дзюба и T-killah приведем «Локомотив» к чемпионству»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, чего не хватает московскому клубу для борьбы за высокие места в РПЛ.

«Первое что они должны сделать — вернуть меня. Я знаю, что нужно добавить команде и помогу привести ее к чемпионству. Дзюба — супер игрок, но в тандеме с ним мы бы могли сделать больше. Вчера я тренировался с командой «Родина» и ничем не уступал ребятам. Могу еще поиграть за «Локомотив» спокойно! Также нужно звать T-Killah в клуб! Он по части медиа сделает большую работу. Саня в этом знает толк. Я, Дзюба и T-killah приведем клуб к чемпионству», — приводит Sport24 слова Тарасова.

После 27 туров «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. 20 мая железнодорожники встретятся с «Факелом». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.