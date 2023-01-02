Камоцци: «Очень хочется, чтобы «Спартак» навязал настоящую конкуренцию «Зениту» весной»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил шансы красно-белых на чемпионство в РПЛ.

«Очень хочется, чтобы «Спартак» навязал настоящую конкуренцию «Зениту» весной. Уверен, они это сделают. «Спартаку» нужно бороться до самого конца, шанс обойти команду Семака будет», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Спартак» идет вторым с 36 очками.