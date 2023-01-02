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Каманцев рассказал о взаимодействии арбитров со СМИ на турнире РПЛ в Абу-Даби

Мария Гусева
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал о взаимодействии судей со СМИ на турнире РПЛ в Абу-Даби.

«Сейчас мы занимаемся обсуждением, пока еще неофициальным согласованием регламента этого соревнования, — цитирует ТАСС Каманцева. — У РПЛ, клубов и спонсоров есть желание добавить определенную медийную активность для судей, как раз те резонансные вопросы — по интервью и прочее. Мы хотели высказать свою позицию, что в чемпионате России это, наверное, не самая лучшая практика. Но мы исходим из того, что как раз такие турниры позволяют нам «шалить», когда есть раскованная обстановка, нет давления, позволяет какие-то новые форматы пробовать, приучать к ним зрителей, клубы, чтобы, может быть, потом интегрировать.

Микст-зона? Это новостная повестка РПЛ, они расскажут, у нас там будут дополнительные активности, которых нет в чемпионате. Поэтому поедут лучшие арбитры, они будут работать на этих матчах. Они получат соответствующую подготовку, за что мы сильно благодарны РПЛ, поскольку у нас всегда традиционно по качеству первые два тура [после паузы] получаются не очень хорошими".

С 1 по 11 февраля в Абу-Даби пройдет турнир с участием клубов РПЛ. Предварительно свое участие в нем подтвердили «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
Павел Каманцев
0
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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