Каманцев рассказал о взаимодействии арбитров со СМИ на турнире РПЛ в Абу-Даби

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал о взаимодействии судей со СМИ на турнире РПЛ в Абу-Даби.

«Сейчас мы занимаемся обсуждением, пока еще неофициальным согласованием регламента этого соревнования, — цитирует ТАСС Каманцева. — У РПЛ, клубов и спонсоров есть желание добавить определенную медийную активность для судей, как раз те резонансные вопросы — по интервью и прочее. Мы хотели высказать свою позицию, что в чемпионате России это, наверное, не самая лучшая практика. Но мы исходим из того, что как раз такие турниры позволяют нам «шалить», когда есть раскованная обстановка, нет давления, позволяет какие-то новые форматы пробовать, приучать к ним зрителей, клубы, чтобы, может быть, потом интегрировать.

Микст-зона? Это новостная повестка РПЛ, они расскажут, у нас там будут дополнительные активности, которых нет в чемпионате. Поэтому поедут лучшие арбитры, они будут работать на этих матчах. Они получат соответствующую подготовку, за что мы сильно благодарны РПЛ, поскольку у нас всегда традиционно по качеству первые два тура [после паузы] получаются не очень хорошими".

С 1 по 11 февраля в Абу-Даби пройдет турнир с участием клубов РПЛ. Предварительно свое участие в нем подтвердили «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».