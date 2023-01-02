Глава департамента судейства РФС отметил работу трех арбитров РПЛ в первой половине сезона

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев назвал арбитров, которые показали хорошие качества в первой части сезона РПЛ.

«Мы их уже отметили, это Кукуян, Безбородов, Карасев, — цитирует ТАСС Каманцева. — Это те самые опытные арбитры, которые показали хорошие качества, всегда их показывают, в принципе. Из позитивного можно отметить Первую лигу, у нас там на 13% меньше ошибок, чем в прошлом чемпионате. С учетом того, что там нет ВАР, то это просто более качественная работа арбитров.

В РПЛ мы по количеству ошибок не совершили работу вперед, у нас всего на пять неисправленных стало меньше. С одной стороны, мы не повысили качество, но, с другой стороны, можно сказать, что мы обеспечили проведение соревнований, дали игрокам практику, командам — заработать. Если бы у нас было больше судей, то я думаю, что и качество было бы лучше, потому что у нас были ситуации, когда судья не справился с какой-то конкретной игрой, но мы были вынуждены из-за загрузки, не дав ему отдохнуть и проанализировать, бросать уже в следующий бой".

Сергей Карасев в текущем сезоне отработал на 10 матчах РПЛ и одной игре Кубка России. Павел Кукуян отработал на 12 матчах РПЛ и трех встречах кубка страны. Владислав Безбородов отработал на 14 матчах чемпионата России.