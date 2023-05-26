Франко Камоцци: «Карпин — лучший тренер в РПЛ прямо сейчас»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, кто, по его мнению являются лучшим тренером РПЛ в этом сезоне.

«Прямо сейчас лучший тренер в РПЛ — Валерий Карпин. Его работа в «Ростове» вызывает уважение и восхищение», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».