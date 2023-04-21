Каманцев ответил на претензии Гафина по поводу встречи с представителями «Спартака»: «Встретимся и с «Динамо», если они пожелают»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в комментарии «СЭ» отреагировал на слова члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина, который раскритиковал судейский корпус за встречу с представителями «Спартака».

«Мы встречаемся абсолютно со всеми клубами в рамках лицензирования. И с «Динамо» мы тоже встретимся. Не очень понимаю суть этой новости. В прошлом году мы говорили с большей половиной команд РПЛ. «Спартак» изъявил желание поговорить, мы с ними встретились. Если «Динамо» захочет поговорить, то мы встретимся и с ними. Мы абсолютно открыты для всех. Если бы мы отказали «Динамо» или ЦСКА, а пообщались со «Спартаком», то тут была бы новость. Но мы встречаемся с любым клубом, который этого захочет», — сказал Каманцев «СЭ».

11 апреля состоялось заседание экспертно-судейской комиссии, на котором было решено, что судья Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (3:3).