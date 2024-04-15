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Игрок «Факела» Калинин: «Ростов» — крепкая команда, было много борьбы»

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Защитник «Факела» Игорь Калинин подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Игра между командами состоялась 14 апреля в Воронеже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

«Ростов» крепкая команда, было много борьбы. И они, и мы хорошо вели единоборства. Конечно, непростой матч. В плане борьбы — точно. «Ростов» сильно поменялся? Да в принципе, нет, — цитирует Калинина «РБ Спорт».

На данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 23 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Калинин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
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9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
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 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
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 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
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