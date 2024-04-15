Игрок «Факела» Калинин: «Ростов» — крепкая команда, было много борьбы»

Защитник «Факела» Игорь Калинин подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Игра между командами состоялась 14 апреля в Воронеже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

«Ростов» — крепкая команда, было много борьбы. И они, и мы хорошо вели единоборства. Конечно, непростой матч. В плане борьбы — точно. «Ростов» сильно поменялся? Да в принципе, нет, — цитирует Калинина «РБ Спорт».

На данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 23 матчах.