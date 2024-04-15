Игрок «Факела» Калинин: «Ростов» — крепкая команда, было много борьбы»
Защитник «Факела» Игорь Калинин подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).
Игра между командами состоялась 14 апреля в Воронеже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.
«Ростов» — крепкая команда, было много борьбы. И они, и мы хорошо вели единоборства. Конечно, непростой матч. В плане борьбы — точно. «Ростов» сильно поменялся? Да в принципе, нет, — цитирует Калинина «РБ Спорт».
На данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 23 матчах.
Источник: «РБ Спорт»
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|5
|4
|43-20
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|12
|7
|4
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|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
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|23
|9
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|4
|43-31
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|
5
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|9
|10
|4
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|37
|
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|36
|
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|
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|9
|7
|7
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|34
|
9
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|5
|9
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|32
|
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|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
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|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
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|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
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|23
|6
|5
|12
|22-36
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|
14
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|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
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30 тур
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|0 : 1
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6
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