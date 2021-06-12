Калинин: «Хотел оказаться в «Ростове» в том числе из-за болельщиков»

Защитник «Ростова» Игорь Калинин поделился впечатлениями от перехода из «Урала».

«Очень рад присоединиться к «Ростову», подписал с клубом долгосрочный контракт. У меня большие ожидания от предстоящего сезона. Мы будем стараться выиграть в каждой игре. Здесь амбициозное руководство, амбициозная команда, амбициозный тренер. Моя задача — доказывать на поле. Еще я очень рад, что Ростов-на-Дону — футбольный город. Это одна из причин почему я перешел сюда. Хотел оказаться здесь в том числе и из-за болельщиков. Знаю многих нынешних и бывших игроков клуба, все говорят про ту самую футбольную атмосферу. Я и сам это ощущал сполна, когда бывал здесь. Даже уже сейчас меня узнают на улицах. В Ростове хочется играть для болельщиков», — приводит слова Калинина официальный сайт клуба.

12 июня Калинин подписал пятилетний контракт с «Ростовом». 25-летний футболист минувший сезон провел в аренде у «Урала», который летом выкупил трансфер игрока у «Динамо».

В сезоне-2020/21 Калинин провел 24 матча за «Урал», в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.