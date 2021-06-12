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Азмун может перейти из «Зенита» в «Милан»

13:55
Сердар Азмун. Фото AFP
Сердар Азмун. Фото AFP
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Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Милане», информирует La Gazzetta dello Sport.

Как отмечается, итальянский клуб видит в нем замену Златану Ибагимовичу, который испытывает проблемы со здоровьем и летом может перенести операцию на колене.

Ранее сообщалось, что «Милану» интересен нападающий «Челси» Оливье Жиру. Теперь же клуб хочет приобрести еще одного форварда.

Азмун также входит в сферу интересов нескольких европейских клубов. На днях стало известно, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть иранца в римском клубе.

26-летний Азмун в завершившемся сезоне провел 24 матча в РПЛ и забил 19 мячей при шести голевых передачах. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Азмуна в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Milan/12-06-2021/calciomercato-milan-ibra-giroud-azmoun-icardi-raspadori-4101903482316.shtml

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