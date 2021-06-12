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Шварц заявил, что рад продлению контракта с Паршивлюком

11:47
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал продление контракта с защитником Сергеем Паршивлюком.

«Я знаю Сергея Паршивлюка как очень надежного защитника, который всегда отдает все силы ради команды и клуба. Я рад, что он остается в «Динамо» и с нетерпением жду продолжения работы с ним. Что касается его игровых качеств, то наиболее эффективен Сергей на позиции правого защитника. Именно в этой роли он может раскрыть свои сильные качества в полной мере. Возраст футболиста для меня не имеет значения. Мне нравится работать с игроками, которые всегда готовы развиваться. Сергей — именно из таких ребят. И он важен для команды. Как на поле, так и вне его», — цитирует официальный сайт «Динамо» Шварца.

Сегодня, 12 июня «Динамо» объявило о подписании нового контракта с Паршивлюком до конца сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/sergei-parsivlyuk-ostayotsya-v-dinamo

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Иван Торопцев все материалы автора
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