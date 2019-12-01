Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко негативно оценил игру красно-белых в матче 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).

— В общем и целом — бездарно... Плана на такое развитие событий не было. Джокерито пытался среагировать — мимо. В позиционной атаке вообще катастрофа, впрочем как и в быстрой. Проиграли по делу, ни одного момента, — написал Калиниченко в Twitter.

— Ожили, зайчата! И Дометико Тедеско реагирует моментально, красавец! Так победим, — написал Калиниченко в начале второго тайма.

В общем и целом-бездарно...Плана на такое развитие событий не было.Джокерито пытался среагировать-мимо.В позиционной атаке вообще катастрофа,впрочем как и в быстрой.Проиграли по делу,ни одного момента? — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) December 1, 2019