Стали известны результаты проверки судьи Лапочкина на детекторе лжи
10:44
Российский футбольный союз (РФС) завершил внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Ранее сообщалось, что арбитр может быть причастен к игре на тотализаторе.
— Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина, — рассказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. — Он прошел проверку на полиграфе, по ее итогам никаких вопросов к нему нет.
Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейский реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров.
Результаты опроса
проголосовало: 2091Все опросы
Как будет судить матч «Спартак» — «Ахмат» арбитр Алексей Сухой?
Назначит пенальти в пользу «Спартака»
23.3%
Назначит пенальти в пользу «Ахмата»
23.3%
Назначит пенальти в ворота обеих команд
3.5%
Удалит игрока «Спартака»
7.4%
Удалит игрока «Ахмата»
2.0%
Удалит игроков обеих команд
2.2%
Не засчитает гол «Спартака»
33.7%
Не засчитает гол «Ахмата»
4.5%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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