Стали известны результаты проверки судьи Лапочкина на детекторе лжи

Российский футбольный союз (РФС) завершил внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Ранее сообщалось, что арбитр может быть причастен к игре на тотализаторе.

— Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина, — рассказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. — Он прошел проверку на полиграфе, по ее итогам никаких вопросов к нему нет.

Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейский реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров.