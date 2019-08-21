Какие премиальные были у «Спартака» за победу над ЦСКА. Ответ Леонида Федуна

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, какие премиальные полагались футболистам за победу над ЦСКА (2:1) в шестому туре РПЛ.

— Вы заходили в раздевалку после финального свистка?

— Да, конечно. Потом пригласил всех игроков в ресторан — мы отметили победу. На мой взгляд, все получилось очень красиво.

— Что вы сказали команде? В чем был главный посыл?

— Что надо сплотиться, работать дальше. Многие отметили, что у нас есть команда, все довольны друг другом. Ребята рассчитывают, что «Спартак» будет прогрессировать.

— За матч с ЦСКА предусмотрены повышенные премиальные?

— Только то, что прописано в контрактах. А что касается дополнительных выплат, то у нас был поход в дорогой ресторан (cмеется). (Максим Максимов)

Полностью интервью Леонида Федуна — здесь