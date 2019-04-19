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Как заработать желтую карточку за 8 секунд? Показывает Долгов

19 апреля. Выход на замену нападающего "Анжи" Павла Долгова. 19 апреля. Форвард "Анжи" Павел Долгов совершил подкат под хавбека "Ахмата" Антона Швеца. 19 апреля. Главный судья матча Виталий Мешков показал желтую карточку Долгову спустя 8 секунд после выхода на замену.
19 апреля. Выход на замену нападающего "Анжи" Павла Долгова.
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Нападающий "Анжи" Павел Долгов получил желтую карточку спустя 8 секунд после выхода на замену вместо полузащитника Адлана Кацаева.

На 67-й минуте встречи Долгов сделал опасный подкат под хавбека "Ахмата" Антона Швеца.

"Анжи" остается на 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 19 очками. "Ахмат" поднялся на 7-е место с 33 баллами.

Анжи - Ахмат

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