Как заработать желтую карточку за 8 секунд? Показывает Долгов

Нападающий "Анжи" Павел Долгов получил желтую карточку спустя 8 секунд после выхода на замену вместо полузащитника Адлана Кацаева.

На 67-й минуте встречи Долгов сделал опасный подкат под хавбека "Ахмата" Антона Швеца.

"Анжи" остается на 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 19 очками. "Ахмат" поднялся на 7-е место с 33 баллами.

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