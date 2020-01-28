Как в Венгрии отреагировали на отъезд Кашшаи в Россию. Виктор отвечает

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему позвал с собой Дьердя Ринга. Ранее он занимал должность ассистента в судейской бригаде Виктора.

— Ответ прост. У руководителя отдела или департамента должен быть помощник, — рассказал Кашшаи. — Ему я доверяю больше, чем на 100 процентов. Мы провели на футбольном поле свыше 10 лет. У нас схожие взгляды на правила игры и технические аспекты. Очень здорово, что возникла такая возможность, и мы будем работать вместе. Но ведь так поступают и тренеры, приходя на работу в клуб или федерацию: свой штаб, свой диетолог.

— Как отреагировала Каталин Кульчар, близкий вам человек и одна из лучших венгерских судей женского пола, когда вы ей сообщили о предложении из Москвы?

— Первая реакция — негативная. Она расстроилась, что я заканчиваю судить, перестаю заниматься тем, чем занимался три десятка лет. Но она быстро осознала, какое значение это имеет для начала новой карьеры. Конечно, Каталин понимала, что придется непросто. Потому что я уеду в Россию и буду жить здесь. Но такую проблему мы решим, если это вообще проблема.

— В вашей бригаде долгое время работал еще один ассистент — Габор Эреш. Не возникала мысль и его позвать в Россию?

— Нет. Я не мог везти сюда много помощников из Венгрии — тех, кто не знает российских традиций, не знаком с местными особенностями. К тому же я уверен, что и тут в России достаточно своих специалистов. И мои первые впечатления самые положительные.

Первое большое интервью Кашшаи в России. Как теперь будут судить в РПЛ