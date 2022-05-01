Что нужно «Спартаку», чтобы официально избежать стыков. Расклады на концовку сезона

Согласно действующему на данный момент регламенту РПЛ, команды, занявшие 13-е и 14-е места в таблице по итогам 30 туров, играют переходные матчи с 3-й и 4-й командой по итогам сезона в ФНЛ.

Сейчас на 13-й строчке таблицы располагается «Нижний Новгород», у которого 28 очков и которому осталось сыграть четыре матча. У «Спартака» сейчас — 34 очка, 10-е место в таблице и три матча в запасе. Между ними располагаются «Химки» (29 очков, осталось три матча) и «Рубин» (29 очков, осталось три матча). Таким образом, чтобы избежать стыков, красно-белым нужно опередить одну из этих трех команд.

Красно-белые могут это сделать уже в следующем, 28-м туре. Для этого нужно победить в гостях «Урал», а «Химки» или «Рубин» должны не выиграть свои матчи. Что более чем реально — подмосковная команда встречается в гостях с «Зенитом», а казанцы — на выезде с «Локомотивом».

Впрочем, «Спартаку» может хватить и ничьей с «Уралом» для того, чтобы официально обезопасить себя от переходных матчей. Для этого нужно, чтобы «Нижний Новгород» потерпел два поражения — в понедельник в заключительном матче 27-го тура от «Арсенала» в гостях и в 28-м туре от «Ахмата» на своем поле.