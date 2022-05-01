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Сегодня, 23:10

Что нужно «Спартаку», чтобы официально избежать стыков. Расклады на концовку сезона

«Спартак» может избежать стыков в 28-м туре чемпионата России
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
«Спартак» после победы над «Крыльями Советов» (2:1) обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Согласно действующему на данный момент регламенту РПЛ, команды, занявшие 13-е и 14-е места в таблице по итогам 30 туров, играют переходные матчи с 3-й и 4-й командой по итогам сезона в ФНЛ.

Сейчас на 13-й строчке таблицы располагается «Нижний Новгород», у которого 28 очков и которому осталось сыграть четыре матча. У «Спартака» сейчас — 34 очка, 10-е место в таблице и три матча в запасе. Между ними располагаются «Химки» (29 очков, осталось три матча) и «Рубин» (29 очков, осталось три матча). Таким образом, чтобы избежать стыков, красно-белым нужно опередить одну из этих трех команд.

Красно-белые могут это сделать уже в следующем, 28-м туре. Для этого нужно победить в гостях «Урал», а «Химки» или «Рубин» должны не выиграть свои матчи. Что более чем реально — подмосковная команда встречается в гостях с «Зенитом», а казанцы — на выезде с «Локомотивом».

Впрочем, «Спартаку» может хватить и ничьей с «Уралом» для того, чтобы официально обезопасить себя от переходных матчей. Для этого нужно, чтобы «Нижний Новгород» потерпел два поражения — в понедельник в заключительном матче 27-го тура от «Арсенала» в гостях и в 28-м туре от «Ахмата» на своем поле.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Гамид Агаларов

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Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

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 11
П
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Крылья Советов

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Краснодар

 6
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Спартак

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