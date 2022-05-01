Что нужно «Спартаку», чтобы официально избежать стыков. Расклады на концовку сезона
Согласно действующему на данный момент регламенту РПЛ, команды, занявшие 13-е и 14-е места в таблице по итогам 30 туров, играют переходные матчи с 3-й и 4-й командой по итогам сезона в ФНЛ.
Сейчас на 13-й строчке таблицы располагается «Нижний Новгород», у которого 28 очков и которому осталось сыграть четыре матча. У «Спартака» сейчас — 34 очка, 10-е место в таблице и три матча в запасе. Между ними располагаются «Химки» (29 очков, осталось три матча) и «Рубин» (29 очков, осталось три матча). Таким образом, чтобы избежать стыков, красно-белым нужно опередить одну из этих трех команд.
Красно-белые могут это сделать уже в следующем, 28-м туре. Для этого нужно победить в гостях «Урал», а «Химки» или «Рубин» должны не выиграть свои матчи. Что более чем реально — подмосковная команда встречается в гостях с «Зенитом», а казанцы — на выезде с «Локомотивом».
Впрочем, «Спартаку» может хватить и ничьей с «Уралом» для того, чтобы официально обезопасить себя от переходных матчей. Для этого нужно, чтобы «Нижний Новгород» потерпел два поражения — в понедельник в заключительном матче 27-го тура от «Арсенала» в гостях и в 28-м туре от «Ахмата» на своем поле.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 0
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0