Как «Рубин» провел первый день после выхода из отпуска? Клуб все показал

«Рубин» опубликовал на своем официальном Youtube-канале видео о том, как футболисты вышли из отпуска и проходили медосмотр.

С начала этого года казанскую команду возглавил Леонид Слуцкий. Завтра утром, 13 января у казанцев заплнирован вылет на тренировочный сбор в турецкую Анталью.

Первый зимний сбор продлится до 25 января, в ходе сбора «Рубин» сыграет контрольные матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).