Как отреагировали в «Ахмате» на слова Шалимова о россиянах-дармоедах? Отвечает гендиректор клуба

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» высказывания главного тренера Игоря Шалимова.

Ранее 51-летний специалист в социальных сетях назвал дармоедами россиян, испытывающих финансовые проблемы во время пандемии коронавируса.

— Карантин по-разному сказывается на каждом, — заявил Айдамиров. — Мы с Шалимовым поговорили и объяснили ему недопустимость таких заявлений. Человек осознал, что совершил глупость. В условиях пандемии надо быть добрее, ведь каждый совершают ошибки. (Евгений Белоусов)

Вопрос Шалимову: а тот, кто идет на последнем месте — тоже дармоед? //

«Вся эта шелуха мне неинтересна. Я про нее забуду уже завтра, если не сегодня». Шалимов удалил Инстаграм после видео о дармоедах //

«Никогда не позволю себе назвать своих игроков дармоедами!» Экс-помощник Шалимова — об очередной неудачной фразе тренера «Ахмата»