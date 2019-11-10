Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:2) предъявил претензии судейской бригаде, используя ненормативную лексику. Это попало в телетрансляцию игры.

— Эй, товарищ судья, эй. Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще делайте. Хорошо, да, хорошо? — обратился Гончаренко к арбитрам. — Вы сейчас научились, ***, отвечать. Научились прекрасно отвечать, ***. Да так, ***, принимайте, ***, критику, которая вам тоже говорится. Хорошо? Потому что вы, ***, с такими лицами отвечаете, что *** ***.

В августе за оскорбление официальных лиц матча (т.е. судей) главный тренер «Зенита» Сергей Семак был дисквалифицирован на два матча (один — условно) и оштрафован на 100 тысяч рублей. После матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» Семак вышел в центральный круг и, отстраняя от судей своего ассистента Виллиама де Оливейру, произнес: «Не надо с этими козлами разговаривать». КДК РФС вынес данное решение, учитывая, что тренер несколько раз извинился перед арбитрами и лично присутствовал на заседании комитета.

В статье 95 дисциплинарного регламента РФС говорится, что за оскорбление судьи игроком или официальным лицом клуба (к ним относятся и тренеры) положена дисквалификация от двух до четырех матчей. Также КДК РФС может наложить на виновное лицо штраф — как это и было в случае с Семаком. Размер штрафа регламентируется пунктом 12 Приложения № 1 к дисциплинарному регламенту РФС — это 100 тысяч рублей.

Со стороны Гончаренко не было прямых оскорблений. Во всяком случае, грубые слова, которые попали в трансляцию, не были адресованы кому-либо персонально. Важно, как данный эпизод будет отражен в рапортах главного судьи матча Станислава Васильева и делегата Александра Сафонова. Если там не будет указано, что имели место оскорбления, главный тренер ЦСКА наверняка избежит наказания. У КДК РФС есть право самостоятельно инициировать дела по материалам СМИ, но, как уже было сказано, в телетрансляции Гончаренко судей не оскорблял.

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