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«Как Крал? Никак». Болельщики — о новичке «Спартака»

12:16
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Как стало известно «СЭ», на проходящем сейчас в Москве на «Открытии Арене» мероприятии для владельцев сезонных абонементов «Спартака», болельщики в ожидании тренировки команды раскритиковали новичка — опорного хавбека Алекса Крала.

Чех дебютировал вчера во встрече 9-го тура с «Уралом» (1:2). «Как вам Крал?», — спросил ведущий. «Никак», — ответили с трибун.

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