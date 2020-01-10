Как игроки «Динамо» провели первый день после выхода из отпуска? Клуб все показал

«Динамо» на своем официальном Youtube-канале опубликовало видеоролик, о том, как футболисты команды проходили медицинский осмотр после выхода из отпуска.

После 19 туров клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. Первый матч после возобновления чемпионата России «Динамо» сыграет 29 февраля со «Спартаком».