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Как игроки «Динамо» провели первый день после выхода из отпуска? Клуб все показал

14:56
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«Динамо» на своем официальном Youtube-канале опубликовало видеоролик, о том, как футболисты команды проходили медицинский осмотр после выхода из отпуска.

После 19 туров клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. Первый матч после возобновления чемпионата России «Динамо» сыграет 29 февраля со «Спартаком».

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