Как игроки «Динамо» провели первый день после выхода из отпуска? Клуб все показал
14:56
«Динамо» на своем официальном Youtube-канале опубликовало видеоролик, о том, как футболисты команды проходили медицинский осмотр после выхода из отпуска.
После 19 туров клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. Первый матч после возобновления чемпионата России «Динамо» сыграет 29 февраля со «Спартаком».
? | Первая кровь, отличное зрение, «Динамо» бежит!— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 10, 2020
Филипп, Н`Жи, Юсупов, Каборе, Ярдошвили — о первом рабочем дне в новом году! https://t.co/rYCkpC2Lhk#ДинамоМосква #твоякоманДа #ВТБтренировочныйсбор #Турция2020 #ДинамоТВ
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