Григорий Иванов включил футболиста «Урала» в пятерку лучших игроков года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Президент «Урала» Григорий Иванов поставил на первое место нападающего «Зенита» Малкома.

Также в его пятерку вошли: Квинси Промес («Спартак»), Клаудиньо («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Газинский («Урал»).