Как Гагарина. Героя России Дамира Юсупова встретили стоя

Пилот самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и члены его команды вышли на поле «Екатеринбург Арены» перед матчем 6-го тура премьер-лиги «Урал» — «Крылья Советов». Болельщики встретили Героя России и экипаж борта стоя, криками «Молодцы» и продолжительными овациями.

Напомним, самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь и совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

После взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек, в результате чего двигатели стали работать с серьезными перебоями.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей. Руководство «Урала» выдало экипажу пожизненные абонементы на матчи клуба. (Андрей Сизякин)