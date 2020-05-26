Как Филатов мог проголосовать против Семина?! Что случилось в золотом «Локо»? Live с Ринатом Билялетдиновым

В среду, 27 мая, в 10.45 на YouTube-канале «СЭ» пройдет прямой эфир с одним из самых интересных экспертов в российском футболе Ринатом Билялетдинов.

Ринат Саярович расскажет о создании нового российского клуба в кризис (!), в нем он будет занимать пост главного тренера. Объяснит, как жить без футбола на карантине. Обязательно прокомментирует непродление контракта с Юрием Семиным и конфликт Палыча с Валерием Филатовым — Билялетдинов работал вместе с обоими в золотом «Локомотиве» конца 90-х — начала 00-х.

Начинайте день вместе с нами!