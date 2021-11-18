«Специально называл Фарфана Форланом». Семин объяснил свои ошибки в фамилиях иностранцев
Юрий Семин объяснил свои ошибки в фамилиях иностранцев
19:00
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» объяснил, почему не всегда правильно называет имена и фамилии иностранных футболистов.
— Многие шутят про ваши ошибки в произношении фамилий игроков.
— С Крыховяком мог ошибиться. По поводу Фарфана — я специально так говорил. Называл Форланом. Фарфан — перуанец, Форлан — уругваец. У них всегда была конкурентная борьба. Делал это, чтобы все посмеялись. Такая же ситуация с Хаджикадуничем.
— Переживаете по поводу подколов в вашу сторону?
— Зачем? Это же шутка. Игроки тоже потом друг друга иногда подкалывают. Ситуация веселая и юморная.
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