«Специально называл Фарфана Форланом». Семин объяснил свои ошибки в фамилиях иностранцев

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» объяснил, почему не всегда правильно называет имена и фамилии иностранных футболистов.

— Многие шутят про ваши ошибки в произношении фамилий игроков.

— С Крыховяком мог ошибиться. По поводу Фарфана — я специально так говорил. Называл Форланом. Фарфан — перуанец, Форлан — уругваец. У них всегда была конкурентная борьба. Делал это, чтобы все посмеялись. Такая же ситуация с Хаджикадуничем.

— Переживаете по поводу подколов в вашу сторону?

— Зачем? Это же шутка. Игроки тоже потом друг друга иногда подкалывают. Ситуация веселая и юморная.