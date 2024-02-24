«Зенит» продлил контракт с вратарем Москвичевым

«Зенит» объявил о продлении контракта с вратарем Богданом Москвичевым.

Новое соглашение с 19-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2028/29.

В феврале 2024 года Москвичев присоединился на правах аренды к «Чайке» из Песчанокопского, выступающей во второй лиге.