«Ахмат» — «Рубин»: Лисакович сравнял счет в матче

«Рубин» сравнял счет в матче с «Ахматом» в 20-м туре Тинькофф РПЛ.

На 50-й минуте Хвича Кварацхелия принял мяч, прошел в штрафную, сделал сильный прострел вдоль ворот и Виталий Лисакович одним касанием отправил мяч в ворота.

Таким обратом, счет ничейный — 1:1.

В первом тайме в ворота «Рубина» на третьей минуте забил Даниил Уткин.