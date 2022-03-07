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Сегодня, 20:08

«Ахмат» — «Рубин»: Лисакович сравнял счет в матче

Анна Горшкова
Корреспондент

«Рубин» сравнял счет в матче с «Ахматом» в 20-м туре Тинькофф РПЛ.

На 50-й минуте Хвича Кварацхелия принял мяч, прошел в штрафную, сделал сильный прострел вдоль ворот и Виталий Лисакович одним касанием отправил мяч в ворота.

Таким обратом, счет ничейный — 1:1.

В первом тайме в ворота «Рубина» на третьей минуте забил Даниил Уткин.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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