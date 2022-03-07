«Ахмат» — «Рубин»: Лисакович сравнял счет в матче
«Рубин» сравнял счет в матче с «Ахматом» в 20-м туре Тинькофф РПЛ.
На 50-й минуте Хвича Кварацхелия принял мяч, прошел в штрафную, сделал сильный прострел вдоль ворот и Виталий Лисакович одним касанием отправил мяч в ворота.
Таким обратом, счет ничейный — 1:1.
В первом тайме в ворота «Рубина» на третьей минуте забил Даниил Уткин.
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ЦСКА – Н. Новгород
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Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
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|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 1
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|2 : 0
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|0 : 1
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
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