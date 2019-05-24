Кадровые решения в "Енисее" будут приняты после окончания сезона

Кадровые решения в "Енисее", не сумевшем сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ), будут приняты по завершении сезона. Об этом сообщил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков после 29 встреч. Ранее клуб, дебютировавший в элитном дивизионе, потерял шансы сохранить прописку в РПЛ.

- У нас осталась еще одна игра - с "Зенитом". После окончания чемпионата будут приниматься кадровые решения, - цитирует ТАСС Алексеева.

Главным тренером "Енисея" является Дмитрий Аленичев. В марте группа болельщиков красноярского клуба опубликовала в социальных сетях обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с критикой в адрес Аленичева и члена тренерского штаба Егора Титова и с просьбой отправить тренерский штаб в отставку.