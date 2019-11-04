Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов после ничейного результата в матче 15-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0) подвел итоги встречи.

«В первом тайме у нас было много подходов, когда мы могли забить, но не смогли завершить моменты точными ударами, — приводит слова Кабутова пресс-служба самарцев. — На вторую половину вышли с еще большей агрессией и стали больше атаковать. На каждый матч мы настраиваемся только на победу, сегодня хотели выиграть при своих болельщиках. Сегодня этого сделать не получилось. Будем настраиваться на следующий поединок».

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