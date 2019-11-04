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Кабутов прокомментировал результат матча «Крылья Советов» — «Рубин»

4 ноября 2019, 23:30
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Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов после ничейного результата в матче 15-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0) подвел итоги встречи.

«В первом тайме у нас было много подходов, когда мы могли забить, но не смогли завершить моменты точными ударами, — приводит слова Кабутова пресс-служба самарцев. — На вторую половину вышли с еще большей агрессией и стали больше атаковать. На каждый матч мы настраиваемся только на победу, сегодня хотели выиграть при своих болельщиках. Сегодня этого сделать не получилось. Будем настраиваться на следующий поединок».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Крылья Советов — Рубин

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