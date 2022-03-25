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«Локомотив» пытается избежать вопросов, куда тратились деньги». Червиченко — о продаже части акций РЖД

Червиченко высказался о разрешении Правительства РФ продать РЖД часть акций «Локомотива»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на разрешение Правительства РФ продать РЖД часть акций «Локомотива».

«Слишком много сейчас в адрес РЖД летит стрел, потому что это единственная госкорпорация, которая полностью принадлежит государству и платит за футбольный клуб. Они тратят огромные деньги. Если бы они тратились на футбол, то было бы неплохо, но в нынешней ситуации российская компания тратит на какую-то немецкую гопкомпанию. Это позор! Думаю, таким образом они пытаются избежать разбор полетов, чтобы не отвечать на вопросы, куда тратились деньги. Результат у клуба ужасный, а денег ушло много на бригаду, которая сейчас в «Локомотиве», — сказал Червиченко «СЭ».

Согласно документу, «Российские Железные Дороги» получили право отчудить от себя 100 именных акций по цене не ниже рыночной. Это 0,0015% от их общего числа.

Ранее, 25 марта, председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник объяснил «СЭ», что в документе Правительства речь идет об изменении структуры владения внутри холдинга.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ФК Локомотив (Москва)
Андрей Червиченко
0
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
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4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
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