Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на разрешение Правительства РФ продать РЖД часть акций «Локомотива».

«Слишком много сейчас в адрес РЖД летит стрел, потому что это единственная госкорпорация, которая полностью принадлежит государству и платит за футбольный клуб. Они тратят огромные деньги. Если бы они тратились на футбол, то было бы неплохо, но в нынешней ситуации российская компания тратит на какую-то немецкую гопкомпанию. Это позор! Думаю, таким образом они пытаются избежать разбор полетов, чтобы не отвечать на вопросы, куда тратились деньги. Результат у клуба ужасный, а денег ушло много на бригаду, которая сейчас в «Локомотиве», — сказал Червиченко «СЭ».

Согласно документу, «Российские Железные Дороги» получили право отчудить от себя 100 именных акций по цене не ниже рыночной. Это 0,0015% от их общего числа.

Ранее, 25 марта, председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник объяснил «СЭ», что в документе Правительства речь идет об изменении структуры владения внутри холдинга.