Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказал свое мнение о словах главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова.

Ранее в Instagram 51-летний бывший полузащитник сборной страны ранее назвал россиян дармоедами. Сегодня тренер сначала удалил этот пост, а затем и свою страницу в соцсети.

— Игорь — потрясающий футболист, — заявил Губерниев. — В свое время я за него очень болел в «Спартаке» и «Интере». Всячески желаю ему успехов на тренерском поприще. Когда я послушал его высказывание, стало очень горько и обидно. А теперь оказалось, что все это — шутка, поэтому Игорь — юморист! (Евгений Белоусов)