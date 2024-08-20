Изидор в среду пройдет медосмотр для завершения перехода в «Сандерленд»

Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, 23-летний нападающий «Зенита» Вильсон Изидор в среду, 21 августа, пройдет медицинский осмотр для завершения перехода в «Сандерленд».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медеведев сообщил «СЭ», что Изидор едет в Сандерленд.

Французский футболист перешел в «Зенит» в сентябре 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей и забил 4 гола. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.