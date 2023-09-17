Изидор рассказал об адаптации в «Зените»

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор рассказал об адаптации в питерской команде после матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0). В этой встрече футболист забил дебютный гол за сине-бело-голубых.

«Не буду врать — мне пришлось тяжеловато, потому что я не играл уже довольно много. Сегодня я показал, что могу сыграть 60 минут на хорошем уровне. После я попросил у тренера замену, потому что начал уставать. Думаю, в целом я в порядке и уже к следующей неделе выйду на свой привычный уровень», — цитирует Изидора пресс-служба «Зенита».

23-летний француз в сентябре перешел из «Локомотива» в питерский клуб на правах аренды.

После 8 туров чемпионата России «Зенит» набрал 17 очков и расположился на 2-м месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко. У «Рубина» 6 очков и 13-я позиция.