Изидор: «Лоськов — великий игрок, который дал мне много полезных советов»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Кубка России против «Химок».

— Это был трудный матч. Но мы его выиграли. Двигаемся к следующей игре.

Также он поделился мнением о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб московского клуба.

— Лоськов и Пашинин вернулись, что команда думает об этом возвращении?

— Мы рады, что они пришли. Они хорошие специалисты, которые знают «Локомотив» и работали в клубе. Лоськов — великий игрок, который дал мне много полезных советов.

— Немецкие тренеры ушли, тяжело ли тебе в психологическом плане?

— Они ушли, но я продолжу играть, как я играю, и буду стараться играть на максимум в каждой игре. Что они мне дали? Много вещей дали мне, когда я приехал из Европы.

— Как-то попрощались?

— Никак не попрощались.

16 октября стало изестно о том, что Лоськов и Пашинин присоединились к тренерскому штабу железнодорожников в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.

Московский клуб с 8-ю очками возглавляет свою группу (А) в Кубке России.