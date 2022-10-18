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Изидор: «Лоськов — великий игрок, который дал мне много полезных советов»

Антон Иванов
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Кубка России против «Химок».

— Это был трудный матч. Но мы его выиграли. Двигаемся к следующей игре.

Также он поделился мнением о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб московского клуба.

— Лоськов и Пашинин вернулись, что команда думает об этом возвращении?
— Мы рады, что они пришли. Они хорошие специалисты, которые знают «Локомотив» и работали в клубе. Лоськов — великий игрок, который дал мне много полезных советов.
— Немецкие тренеры ушли, тяжело ли тебе в психологическом плане?
— Они ушли, но я продолжу играть, как я играю, и буду стараться играть на максимум в каждой игре. Что они мне дали? Много вещей дали мне, когда я приехал из Европы.
— Как-то попрощались?
— Никак не попрощались.

16 октября стало изестно о том, что Лоськов и Пашинин присоединились к тренерскому штабу железнодорожников в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.

Московский клуб с 8-ю очками возглавляет свою группу (А) в Кубке России.

ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
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24.10 20:00
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Владимир Сычевой

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Зенит

 5
И К Ж
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