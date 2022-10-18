Керк о матче с «Динамо»: «Это хорошая команда»

Игрок «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал предстоящий матч против «Динамо» в 14-м туре РПЛ.

— Что думаете о следующем матче с «Динамо»?

— Я ничего не думаю. Мы продолжаем работать. Эта хорошая команда. Мы должны бороться в каждом матче, тем более в данный момент, так что будем работать.

«Локомотив» примет «Динамо» 22 октября. Начало матча в запланировано в 19.00 мск.