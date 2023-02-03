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Сегодня, 15:10

Сын Валерия Урина: «Спасибо за память об отце»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Валерий Урин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

После опубликованного сегодня в «СЭ» интервью, взятого незадолго до кончины ветерана московского «Динамо» Валерия Урина, с нами связался его сын Олег.

Валерий Урин. «В 58-м «Спартак» подкупил киевского вратаря — и стал чемпионом». Последнее интервью знаменитого динамовца

— С большим интересом прочитал беседу с отцом. Ощущение, как будто даже сам с ним пообщался. Хочу поблагодарить ваше издание за такую память о Валерии Григорьевиче. Кстати, отдельных историй, которые он рассказал в интервью, я от него никогда не слышал. Единственное, немного удивил кусок с его словами про поздравления от клуба с 88-летием. Мы на самом деле весь день тогда вместе провели. Точно знаю, что он и с руководством динамовским по телефону общался, и остался очень тронут, что практически весь матч его чествовали всем стадионом. Клуб всегда очень много делал для нашей семьи, похороны сейчас полностью на себя взял, да и вообще отцу во всех просьбах шли навстречу. Так что с «Динамо» у него всегда были самые добрые отношения. Особенно в последние годы.

23 января 2023 года Валерий Урин умер в возрасте 88 лет. Он выступал за «Динамо» с 1955 по 1961 год, вместе с москвичами дважды стал чемпионом СССР (1957, 1959).

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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15
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