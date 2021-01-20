Из списка арбитров РПЛ убрали семь судей

Как стало известно «СЭ», список судей, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата и Кубка России в сезоне-2020/21, резко изменился. Из числа арбитров РПЛ убрали сразу семь человек — по сравнению с тем перечнем, что утверждался летом. В него входили 24 судьи. По разным причинам во второй части сезона не смогут работать следующие рефери: Алексей Еськов, Евгений Турбин, Алексей Сухой, Николай Волошин, Алексей Амелин, Роман Галимов, Анатолий Жабченко.

Амелин, Галимов и Жабченко не провели в этом чемпионате ни одной игры в роли главных. Еськов «обжегся» в первом же туре — в конце матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). У Волошина, Сухого и Турбина — семь, шесть и пять встреч соответственно и немалое число неудовлетворительных оценок. По неофициальной информации, Сухой вообще умудрился набрать около 75-80 процентов двоек в последних двух десятках игр.

Войдут в список судей Ян Бобровский (31 год, Санкт-Петербург), Антон Фролов (28, Москва) и Артем Чистяков (33, Азов). Бобровский и Фролов никогда не работали в чемпионате России в качестве главных рефери.

У Чистякова 15 матчей. Его перестали использовать в премьер-лиге после скандала в игре «Краснодар» — «Арсенал» (3:0) в апреле 2018 года. Тогда он допустил грубую ошибку: не назначил пенальти в ворота гостей и наказал желтой карточкой за симуляцию нападающего «быков» Федора Смолова. Для форварда она стала «лишней», он получил дисквалификацию, которую по существовавшим на тот момент правилам нельзя было не применить. В итоге Смолов пропустил важнейший матч с ЦСКА (1:2), результат которого имел значение в борьбе за право сыграть в Лиге чемпионов.

Вслед за этим последовали кадровые перестановки в судейском руководстве. РФС расстался с Андреем Будогосским, возглавлявшим департамент судейства и инспектирования. Вместо него назначили Александра Егорова. Лишились своих должностей Андрей Бутенко (судейский комитет) и Юрий Баскаков (контрольно-квалификационная комиссия).

У Чистякова, Бобровского и Фролова пока нет лицензии для работы с видеоарбитрами. Поэтому во второй части чемпионата они судить не смогут.

(Александр Бобров)