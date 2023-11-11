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Сегодня, 22:17

Ивич — о лидерстве «Краснодара» после первого круга: «4 месяца назад никто не ожидал этого»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о матче с «Зенитом» (1:1) в 15-м туре РПЛ и первом месте команды по итогам первого круга.

— Отталкиваясь от того, как команда сыграла в концовке, не опасаетесь, что такой футбол в таком матче не понравится владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому?

— Вам нужно спросить у него.

— Вы отметили момент, что команда перестала играть. И проблема когда-то уже была решена. Что помешало исправить ситуацию в этом матче, чтобы взбодрить команду?

— Конечно, данную проблему я хочу исправить. Я говорил с ребятами, также нужно не забывать о факте, что такой соперник. Мы на поле не одни, конечно, к игре готовимся. Определена расстановка, план. Но что-то не всегда работает. Мы пытались что-то изменить в плане соперника, но он был более агрессивным, больше давления оказывал.

Повторю, что последними 20 минутами мы неудовлетворены, но в общем, я хочу вспомнить, если бы четыре месяца назад кого-нибудь спросили, будет ли «Краснодар» после 15 туров на первом месте, думаю, никто не ожидал этого. Мы за все это время проиграли одну игру. Не могу сказать, что в той игре мы были хуже соперника, просто бывали моменты, что были шансы и мы много шансов упустили. Мы не удовлетворены последними 20 минутами. Шансов было недостаточно много, но опять же, в плане их всех, всех этих 15 туров, я не могу вспомнить ни разу, чтобы соперник был очевиднее сильнее или лучше нас. Повторю, с первого до 15-го тура мы на первой позиции. Игроки это сделали, все поздравления им. Они сделали так, чтобы мы закончили круг на первой позиции, — сказал Ивич.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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 7
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ЦСКА

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 11 1 3
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