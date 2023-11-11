Ивич: «Волков хорошо играет, но я неудовлетворен его формой в последний месяц»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич объяснил, почему защитник команды Сергей Волков остался в запасе на матч 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

— Очень много матчей в чемпионате провел Волков, а сегодня он остался в запасе. Это медицинские проблемы или ваша позиция?

— Что касается Волкова, он хороший игрок, он начал с нами сезон, действительно, хорошо играет. Но он знает, что я неудовлетворен его формой в последний месяц, даже больше месяца. У нас на позиции Волкова еще Петров и Эктов, который хорошо сыграл со «Спартаком» в Кубке. Никто не имеет стопроцентную позицию. Если в качестве кто-то теряет, его меняет кто-то другой. Форма игроков во время карьеры опускается и поднимается. Надеюсь, он скоро сможет прийти в форму и этот момент преодолеть.

— Уже не первый раз «Краснодар» оборонялся впятером, но в игре с ЦСКА Олусегун садился пятым защитником слева, а сегодня — справа. Почему так — под «Зенит» конкретно или с чем-то другим связано?

— У него позиция вингера, наша система этой игры — это 4-3-3. Но все на самом деле зависит от соперника, какая у них игра. Олусегун следовал за своим футболистом, который был крайним защитником. Он умеет играть в оба фланга, Батчи тоже имеет такую способность. Хорошо иметь игроков, которые универсальны на обоих флангах. Сегодня мы узнали, что у «Зенита» хороший левый крайний защитник. Его подачи, атака, давали команде преимущество, и у нас была цель остановить этого игрока и атаковать с этого фланга.

В текущем сезоне Волков сыграл за «Краснодар» 19 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.