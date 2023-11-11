Ивич: «Волков хорошо играет, но я неудовлетворен его формой в последний месяц»
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич объяснил, почему защитник команды Сергей Волков остался в запасе на матч 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
— Очень много матчей в чемпионате провел Волков, а сегодня он остался в запасе. Это медицинские проблемы или ваша позиция?
— Что касается Волкова, он хороший игрок, он начал с нами сезон, действительно, хорошо играет. Но он знает, что я неудовлетворен его формой в последний месяц, даже больше месяца. У нас на позиции Волкова еще Петров и Эктов, который хорошо сыграл со «Спартаком» в Кубке. Никто не имеет стопроцентную позицию. Если в качестве кто-то теряет, его меняет кто-то другой. Форма игроков во время карьеры опускается и поднимается. Надеюсь, он скоро сможет прийти в форму и этот момент преодолеть.
— Уже не первый раз «Краснодар» оборонялся впятером, но в игре с ЦСКА Олусегун садился пятым защитником слева, а сегодня — справа. Почему так — под «Зенит» конкретно или с чем-то другим связано?
— У него позиция вингера, наша система этой игры — это 4-3-3. Но все на самом деле зависит от соперника, какая у них игра. Олусегун следовал за своим футболистом, который был крайним защитником. Он умеет играть в оба фланга, Батчи тоже имеет такую способность. Хорошо иметь игроков, которые универсальны на обоих флангах. Сегодня мы узнали, что у «Зенита» хороший левый крайний защитник. Его подачи, атака, давали команде преимущество, и у нас была цель остановить этого игрока и атаковать с этого фланга.
В текущем сезоне Волков сыграл за «Краснодар» 19 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3