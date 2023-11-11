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Сегодня, 22:14

Ивич: «Волков хорошо играет, но я неудовлетворен его формой в последний месяц»

Ивич объяснил, почему Волков остался в запасе на матч с «Зенитом»
Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич объяснил, почему защитник команды Сергей Волков остался в запасе на матч 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

— Очень много матчей в чемпионате провел Волков, а сегодня он остался в запасе. Это медицинские проблемы или ваша позиция?

— Что касается Волкова, он хороший игрок, он начал с нами сезон, действительно, хорошо играет. Но он знает, что я неудовлетворен его формой в последний месяц, даже больше месяца. У нас на позиции Волкова еще Петров и Эктов, который хорошо сыграл со «Спартаком» в Кубке. Никто не имеет стопроцентную позицию. Если в качестве кто-то теряет, его меняет кто-то другой. Форма игроков во время карьеры опускается и поднимается. Надеюсь, он скоро сможет прийти в форму и этот момент преодолеть.

— Уже не первый раз «Краснодар» оборонялся впятером, но в игре с ЦСКА Олусегун садился пятым защитником слева, а сегодня — справа. Почему так — под «Зенит» конкретно или с чем-то другим связано?

— У него позиция вингера, наша система этой игры — это 4-3-3. Но все на самом деле зависит от соперника, какая у них игра. Олусегун следовал за своим футболистом, который был крайним защитником. Он умеет играть в оба фланга, Батчи тоже имеет такую способность. Хорошо иметь игроков, которые универсальны на обоих флангах. Сегодня мы узнали, что у «Зенита» хороший левый крайний защитник. Его подачи, атака, давали команде преимущество, и у нас была цель остановить этого игрока и атаковать с этого фланга.

В текущем сезоне Волков сыграл за «Краснодар» 19 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.

ФК Зенит
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Сергей Волков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
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 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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