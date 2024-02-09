Олич — о Тикнизяне: «Он был одним из лучших в матче против Хорватии. После игры меня много спрашивали о нем»

Бывший футболист и тренер ЦСКА, а ныне помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игре защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна.

«Я видел Тики в матчах за сборную в прошлом году. Мы были в одной группе. Он хорошо играет за «Локомотив», в матчах сборной он тоже был в хорошей форме. Когда мы играли в Хорватии, он был одним из лучших. Знаю, что этот матч смотрели представители не только «Вердера», но и «Вольфсбурга». И смотрели не только на сборную Хорватии, но и на сборную Армении. После этой игры меня много спрашивали про Тикнизяна», — сказал Олич «СЭ».

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.