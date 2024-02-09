Машкарин: «ЦСКА по силам залезть в топ-3 по итогам сезона»

Бывший защитник ЦСКА Денис Машкарин оценил текущее положение армейцев в турнирной таблице РПЛ.

«Пока не переживаю по поводу такого низкого положения ЦСКА в турнирной таблице, отрыв по очкам от тройки сильнейших еще не такой большой. А армейцы из года в год хорошо проводят вторую половину, поэтому, думаю, ЦСКА по силам залезть в топ-3 по итогам сезона. Сейчас красно-синие хорошо поработают на сборах плюс, возможно, какие-то трансферы сделают. Восьмое место на сегодняшний день еще ни о чем не говорит, очки считают в конце сезона», — цитирует Машкарина Legalbet.

После 18 туров ЦСКА с 28 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Краснодар», на счету которого 38 очков. На втором месте идет «Зенит» (36), на третьем — «Динамо» (32).