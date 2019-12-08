Ивелин Попов: «Пенальти? Не забил, чтобы не расслаблялись»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов после гостевого матча 19-го тура РПЛ со «Спартаком» объяснил, почему так исполнил пенальти в концовке первого тайма.

— Специально так сделал, чтобы не расслаблялись, — сказал Попов. — А то мы часто ведем 2:0, после чего расслабляемся и начинаются проблемы.

— Какая ситуация с долгами в команде?

— Замечательно (улыбается). (Дмитрий Гирин)

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