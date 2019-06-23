Иванович рассказал про интерес со стороны "Барселоны"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью клубному сайту рассказал, что думает о завершении карьеры и отметил, что старается быть готовым к каждому матчу.

– Уже решили, когда закончите?

– В моем возрасте тяжело что-то загадывать. Даже когда я был молодым и имел возможность планировать, никогда не говорил, что остаюсь где-то надолго. И сейчас, когда мне уже 35, думаю, что надо в первую очередь каждый день мотивировать себя и доказывать всё на поле. У нас впереди много матчей, много сложностей. А думать про другие вещи и нельзя, и невозможно.

– При этом в прошлом сезоне вокруг вас было много трансферных слухов, что в 35 лет точно не с каждым происходит. Чуть ли не "Барселона" вами интересовалась.

– Я думаю, что у "Барселоны" в тот момент просто сложилась такая ситуация, что им потребовался центральный защитник. Они сами начали эту тему. А для меня в моем возрасте самое важное – быть готовым к каждому матчу. Остальное я никогда не буду комментировать. Ни слухи, ни что-то подобное. Мне 35 лет, так что забивать себе голову такими вещами было бы просто несерьезно. Самый важный отрезок карьеры я провел в "Челси", и выйти обратно на такой же уровень уже невозможно. Но на самом деле, повторюсь, я не люблю обсуждать все это. Поэтому могу сказать, что я доволен и счастлив в "Зените" и в новом сезоне буду отдавать за команду всего себя.