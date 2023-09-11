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Сегодня, 14:12

Иванов заявил, что у «Урала» нет интереса к Щенникову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему клуб не заинтересован в подписании бывшего защитника ЦСКА и сборной России Георгия Щенникова.

«Георгий — хороший футболист, но у нас состав укомплектован полностью. У «Урала» пока нет никакого интереса к нему», — приводит слова Иванова Legalbet.

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. В составе московского клуба он выиграл три чемпионата России, четыре Кубка России и три Суперкубка.

Источник: https://legalbet.ru/news/prezident-urala-ivanov-u-kluba-poka-net-interesa-k/
Георгий Щенников
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ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Ахмат

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