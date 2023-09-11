Иванов заявил, что у «Урала» нет интереса к Щенникову

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему клуб не заинтересован в подписании бывшего защитника ЦСКА и сборной России Георгия Щенникова.

«Георгий — хороший футболист, но у нас состав укомплектован полностью. У «Урала» пока нет никакого интереса к нему», — приводит слова Иванова Legalbet.

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. В составе московского клуба он выиграл три чемпионата России, четыре Кубка России и три Суперкубка.