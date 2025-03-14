Дзюба: «Приятно удивил Ковальчук — позвонил, поздравил»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, чье поздравление с рекордом его удивило больше всего.

«Самое неожиданное поздравление с рекордом? Ой, я сейчас так не вспомню, надо подумать. Ну, прямо приятно удивил Илюха Ковальчук — позвонил, поздравил. Много очень поздравлений было, но вот отмечу звонок Ковальчука», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

В матче 20-го тура РПЛ 36-летний форвард забил свой 234-й гол в карьере, обогнав Александра Кержакова и став единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

В его активе 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).