Григорий Янец перенес операцию на сердце в Москве. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии

Советский футболист Григорий Янец перенес операцию на сердце в Москве. Он в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.

73-летний мастер спорта попал в больницу из-за проблем с сердцем. В последнее время его беспокоили головокружения и одышка. Врачи провели обследование и диагностировали кальциноз аортального клапана.

Медики провели операцию по протезированию аортального клапана. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Янец известен по выступлениям за «Торпедо» и ЦСКА. Он является чемпионом Европы среди юношей (в возрасте до 19 лет) 1966 года.