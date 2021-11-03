Григорий Янец перенес операцию на сердце в Москве. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии
Советский футболист Григорий Янец перенес операцию на сердце в Москве. Он в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.
73-летний мастер спорта попал в больницу из-за проблем с сердцем. В последнее время его беспокоили головокружения и одышка. Врачи провели обследование и диагностировали кальциноз аортального клапана.
Медики провели операцию по протезированию аортального клапана. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Янец известен по выступлениям за «Торпедо» и ЦСКА. Он является чемпионом Европы среди юношей (в возрасте до 19 лет) 1966 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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