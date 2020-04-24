Иван Обляков: «Сезон нужно доиграть в любом случае, даже без зрителей»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что сезон-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, необходимо доиграть при любых вариантах.

— Думаю, что сезон нужно доиграть в любом случае, — приводит официальный сайт РФС слова Облякова. — Даже если придется играть без зрителей, потому что время уходит, и надо успеть закончить. Поэтому ждем возможности начать играть и надеемся только на лучшее.

— Как оцениваете свое физическое состояние? Как работаете в условиях самоизоляции для поддержания формы?

— Физически себя прекрасно чувствую, никаких проблем нет. Выполняю в полном объеме задания нашего тренера по физподготовке Паулино Гранеро. Занимаюсь с резинками, с фитболом, работаю каждый день на беговой дорожке. Поэтому готов отлично. Конечно, хочется позаниматься с мячом, поиграть на поле. Жду возобновления сезона с нетерпением. Надеюсь, скоро вся эта ситуация пройдет, и мы снова будем тренироваться в нормальном режиме. Хочется побыстрее вернуться и включиться в привычный ритм.

Почти все футбольные турниры в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 732 737 человек. Зафиксировано 191 152 летальных исхода от инфекции, вылечились 751 025 человек.

По данным Роспотребнадзора на день 24 апреля, в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5 568 человек.