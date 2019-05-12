Иван Обляков: "С "Зенитом" для меня всегда принципиально играть"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в перерыве матча 28-го тура чемпионата России против "Зенита" прокомментировал свой гол и отметил, что команда продолжит играть жестко. Пока счет 1:1
– Конечно, всегда есть наигранные вещи. Прострел был, я пришел туда, куда надо и попал, – отметил Обляков в эфире телеканала "Матч Премьер".
– Есть что-то принципиальной для вас в этой игре как для уроженца Ленинградской области?
– Да, конечно. С "Зенитом" для меня всегда принципиально играть. Это хороший мотиватор для меня, хороший матч, пока равная игра.
– Нужно залезть под кожу "Зениту"?
– Конечно, всегда боремся, хотим выиграть. Поэтому играем жестко.
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